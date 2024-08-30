Burhan Karakuş'un katili kim?

İntihar süsü verilen ardından cinayet olduğu anlaşılan gizemli ölüm hafta içi her gün Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de gündeme getiriliyor.

Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım 3 kadını işaret etti; Gamze, Feride ve anne Aysel. Suçlanan 3 kadından biri olan Gamze suçlamalara verdiği cevaplar sonrası yayını terk etmişti. Sevgi şimdi olay günü eşi Burhan’ın görüştüğü kişilerden biri olan Utku’nun da konuşmasını istiyor.

3 KADIN CİNAYETİ BİLİYOR MU? Burhan Karakuş’un eşi Sevgi, Burhan’ın ölümüne 3 kadının sebep olduğunu ve ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu söyledi.