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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burhan Karakuş'un katili kim? | Son dakika haberleri

        Burhan Karakuş'un katili kim?

        Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ortaya çıkan ve Türkiye'nin konuşmaya başladığı Burhan Karakuş cinayetinin izi sürülmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:36
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        Burhan Karakuş'un katili kim?
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        İntihar süsü verilen ardından cinayet olduğu anlaşılan gizemli ölüm hafta içi her gün Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de gündeme getiriliyor.

        Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım 3 kadını işaret etti; Gamze, Feride ve anne Aysel. Suçlanan 3 kadından biri olan Gamze suçlamalara verdiği cevaplar sonrası yayını terk etmişti. Sevgi şimdi olay günü eşi Burhan’ın görüştüğü kişilerden biri olan Utku’nun da konuşmasını istiyor.

        3 KADIN CİNAYETİ BİLİYOR MU?

        Burhan Karakuş’un eşi Sevgi, Burhan’ın ölümüne 3 kadının sebep olduğunu ve ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu söyledi.

        YEĞEN SONER’DEN ŞOK AÇIKLAMA!

        Burhan Karakuş’un yeğeni Soner Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şoke eden bir açıklama yaptı. Soner, amcasının cinayetin gerçekleştiği gün yanında silahının olduğunu söyledi

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