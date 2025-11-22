Burnley: 0 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley'i 2-0 mağlup etti. Pedro Neto ve Enzo Fernandez'in golleriyle kazanan ve önümüzdeki hafta Arsenal'i ağırlayacağı derbi öncesi hata yapmayan Chelsea, puanını 23'e yükseltti. Burnley ise haftayı 10 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Chelsea, Burnley'e konuk oldu. Turf Moor'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Chelsea oldu.
Londra ekibinin gollerini 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 23'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Burnley ise 10 puanla 17. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Chelsea, Kuzey Londra derbisinde lider Arsenal'i konuk edecek. Burnley, Brentford'a konuk olacak.