Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İngiltere'nin Burnley takımı ile deplasmanda yapacağı maçta Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ağustos Perşembe günü Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.



Istvan Kovacs, Medipol Başakşehir'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 yendiği müsabakayı da yönetmişti.



Türk takımları, 33 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 4 maçta 2 galibiyet alırken 2 de beraberlik yaşadı.





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