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Bursa Cuma namazı saati: 19 Şubat Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. Cuma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Peki, Bursa Cuma vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 19 Şubat Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı saati: 19 Şubat Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 19 Şubat günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 19 Şubat Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 19 ŞUBAT 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Bursa 19 Şubat öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

19 Şubat Bursa Cuma namazı saati: 13:23

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Şubat 2021 Cuma06:2107:4513:2316:2118:5020:09
20 Şubat 2021 Cumartesi06:2007:4413:2316:2218:5220:10
21 Şubat 2021 Pazar06:1907:4213:2216:2318:5320:11
22 Şubat 2021 Pazartesi06:1707:4113:2216:2318:5420:12
23 Şubat 2021 Salı06:1607:3913:2216:2418:5520:13
24 Şubat 2021 Çarşamba06:1507:3813:2216:2518:5620:14
25 Şubat 2021 Perşembe06:1307:3613:2216:2618:5720:15

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "İmanın Tadına Ermek Allah ve Resulünü Sevmek"

NAMAZ SONUNDA SELAM VERMENİN ANLAMI NEDİR?

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre namazların sonunda önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bunun bilerek terk edilmesi namazın tekrar kılınmasını gerektirir. Farkında olmadan terk edilmesi hâlinde ise bir şey gerekmez. Bu selamda “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-selâm” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını eklemek ise sünnettir. Bir görüşe göre de, sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter (İbnü’l-Hümâm, Feth, I,328; Zeylaî, Tebyîn, I, 125).
Birinci selamı vermeyi farz gören Şâfiîlere göre bunun terk edilmesi namazı da iptal eder (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 273).

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