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Bursa Cuma namazı saati: 3 Eylül 2021 Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma vakti

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. Bursa Cuma namazı saat kaçta eda edilecek? 3 Eylül Cuma günü Bursa'da Cuma namazını eda edecekler merak içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 3 Eylül 2021 Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı saati: 3 Eylül 2021 Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma vakti

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 3 Eylül günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 3 Eylül namaz vakitleri tespit edildi. İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 3 EYLÜL 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Bursa 3 Eylül öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

3 Eylül Bursa Cuma namazı saati: 13:08

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03 Eylül 2021 Cuma 04:58 06:26 13:08 16:47 19:40 21:03
04 Eylül 2021 Cumartesi 04:59 06:27 13:08 16:46 19:39 21:01
05 Eylül 2021 Pazar 05:00 06:28 13:08 16:45 19:37 20:59
06 Eylül 2021 Pazartesi 05:02 06:29 13:07 16:44 19:36 20:57
07 Eylül 2021 Salı 05:03 06:30 13:07 16:43 19:34 20:55
08 Eylül 2021 Çarşamba 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32 20:53
09 Eylül 2021 Perşembe 05:05 06:32 13:06 16:41 19:31 20:51

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hanefi’de Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:

1- Vücub şartları,

2- Sıhhat şartları.

Sıhhat şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Cumanın sıhhat şartlarında mezhepler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır.

Sıhhat şartları yedidir:

1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.

2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]

4- Vakit içinde hutbe okumak.

5- Hutbeyi namazdan önce okumak.

6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.

7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.

Vücub şartları:

Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:

1- Mukim olmak, seferi olmamak.

2- Sağlam olmak, hasta olmamak.

3- Hür olmak.

4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.

5- Âkıl ve bâliğ olmak.

6- Kör olmamak.

7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.

9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.

3- Öğle namazının vaktinde kılmak.
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