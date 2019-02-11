İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesinde son 3 ayda 5 ev ve 7 bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



DHA'nın haberine göre ekipler, hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüphelinin kimliklerini tespit eden jandarma, belirledikleri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden U.U. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda matkap, elektrik motoru, testere, torna makinesi gibi bir çok iş makinesinin yanı sıra, güvenlik kamerası, bal süzme makinesi, boru ısıtma makinesi, çok sayıda elektronik ve ev eşyası ele geçirildi.



Gözaltına alınan U.U., İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, diğer şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, incelemelerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.