Bursa'da 16 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını da bıçakla yaraladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde 10 yaşındaki çocuğu darp eden 16 yaşındaki bir kız çocuğu babasını da bıçakla yaraladı. Çocuğu yakalama çalışmaları başlarken, yaralanan babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi