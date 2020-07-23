Bursa'da gece yarısı meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Bursa Mustafakemalpaşa olan deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 23 Temmuz son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 23 TEMMUZ (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: