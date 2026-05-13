Bursa'da 6 katlı binada korkutan yangın

Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.