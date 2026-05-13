Bursa'da 6 katlı binada korkutan yangın
Bursa Osmangazi'de 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 02:42 Güncelleme:
Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: AA
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
