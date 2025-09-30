Habertürk
        Bursa'da başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, başından silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Giriş: 30.09.2025 - 01:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 01:42
        Başından silahla vurulan kişi hastanede öldü
        Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, husumetli olduğu öğrenilen K.B. tarafından başından silahla vurulan Özay Aslin (31), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 23 Eylül'de, Özay Aslin ile husumetli olduğu öğrenilen K.B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Aslin'i başından silahla vurmuştu.

        Ağır yaralanan Aslin, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli de olay yerinden kaçmıştı.

        Polis ekipleri, K.B. (22) ile kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A'yı (22) gözaltına almış, şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

