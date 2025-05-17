Bursa'da berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan çırak öldü
Bursa'da bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu çırak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, polis merkezine giderek teslim oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan çırak hayatını kaybetti.
Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti.
AĞIR YARALANAN ÇIRAK KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.