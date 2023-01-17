Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı
ABONE OL

Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Bursa'da dehşet verici olay meydana geldi. Eşiyle tartışan 42 yaşındaki K.Y. 39 yaşındaki eşi Y.C.Y'yi 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. K.Y. olayın ardından polise teslim oldu.

Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan koca cinnet geçirdi. Karısını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. (42), 39 yaşındaki eşi Y.C.Y ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren koca, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı. Ardından durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Y.C.Y. hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaldırımları işgal eden scooterlar için harekete geçildi
GÜNDEM Kaldırımları işgal eden scooterlar için harekete ...
Ayvalık Belediyesi'nin acı günü!
GÜNDEM Ayvalık Belediyesi'nin acı günü!
Aralık ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Aralık ayı konut satış rakamları
TEM'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçti
GÜNDEM TEM'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçti
ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Gözler 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihlerinde
Yargıtay'ın bozma kararı vermişti! Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme - Güncel haberler
GÜNDEM Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı
GÜNDEM Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı
Son dakika: İlker Başbuğ hakkında beraat kararı
GÜNDEM İlker Başbuğ hakkında beraat kararı
Son dakika: Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması başladı
GÜNDEM Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması ...
Saldırıda atardamarı parçalanmıştı! Savcılık Pitbull'u silah saydı! - En son haberler
GÜNDEM Saldırıda atardamarı parçalanmıştı! Pitbull silah ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.