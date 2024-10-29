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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı

        Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı

        Bursa'da aracıyla yokuş çıktığı sırada fenalaşan sürücü ayağını gazdan çekince, geri geri hareket etmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek isteyen yayaya ardından da dönüş yapan otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, otomobilin çarptığı kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:40
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        Bursa'nın Nilifer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, rampa yukarı ilerlediği sırada bir anda fenalaştı.

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        Ayağını gazdan çeken sürücünün otomobili, çıktığı rampadan geri geri hızla inmeye başladı.

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        Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek için bekleyen yayaya, ardından da dönüş yapmak isteyen otomobile çarpıp savruldu.

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        Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, savrulan otomobil ağaçları devirerek durabildi.

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        O anlar kameraya anbean yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
        #trafik kazası
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