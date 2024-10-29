Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı
Bursa'da aracıyla yokuş çıktığı sırada fenalaşan sürücü ayağını gazdan çekince, geri geri hareket etmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek isteyen yayaya ardından da dönüş yapan otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, otomobilin çarptığı kişi hafif yaralandı.
Giriş: 29.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:40
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Bursa'nın Nilifer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, rampa yukarı ilerlediği sırada bir anda fenalaştı.
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Ayağını gazdan çeken sürücünün otomobili, çıktığı rampadan geri geri hızla inmeye başladı.
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Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek için bekleyen yayaya, ardından da dönüş yapmak isteyen otomobile çarpıp savruldu.