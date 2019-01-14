İHA'nın haberine göre, sahneye "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı Hakan Altun, muhteşem bir geceye imza attı.

Sevilen sanatçı geceye 2. şarkısı "Hep Var Olacaksın"ı "Yaşasın aşk, yaşasın arabesk!"diyerek hayranlarına seslendirdi. Mekanı tıka basa dolduran sanatçının hayranları, şarkılara sık sık eşlik etti.

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