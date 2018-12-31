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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, sahne öncesi kameraların karşısına geçen Hakan Altun, "2018 yılı çok güzel geçti, Allah'a şükürler olsun. Benim için sağlıksal olarak iyi geçerse hiçbir sorun yok bu hayatta. Konser vermişim, vermemişim umurumda değil ama sağlığımın yerinde olması çok umurumda. Şükürler olsun 2018'i çok güzel bir şekilde atlattık. 1 Ocak olduğunda herkesin başka bir umudu oluyor bu hayatta. İnşallah herkes istediği hayallerine kavuşur, gönlünden geçen her şeyi yerine getirir inşallah 2019'da. Ben her zaman söylediğim gibi benim sağlığım yerinde olsun gerisini hallederiz Allah'ın izniyle" diye konuştu.