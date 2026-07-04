Gupse Özay denizde

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Gupse Özay, yaz sezonunu İzmir'in Çeşme ilçesinde açtı.

2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile evlenen, 2022'de ise kızı Jan Asya'yı kucağına alan Özay, ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Önceki gün bir plajda görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi. Günün ilerleyen saatlerinde ise serinlemek için tek başına denize girdi.