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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! 5 kent için 'sarı' alarm! Batıda doğuda yağış var!

        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! 5 kent için 'sarı' alarm! Batıda doğuda yağış var!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurdun batısında ve doğusunda sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM, mega kentte gün boyu yağış olacağını belirterek, bazı ilçeler için uyarıda bulundu. 5 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL'DA BU İLÇELERE DİKKAT

        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan bugün için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Valilik; sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının bugün etkili olacağı belirtildi.

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        5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        MGM tarafından, "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 5 kentimiz İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars.

        YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

        Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği; yağış alan yerlerde ise mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor

        BURSA: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, kentin güneyinde yerel olarak yağışın kuvvetli olması bekleniyor

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

        KÜTAHYA: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 26, Parçalı bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BARTIN: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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        SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık

        VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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