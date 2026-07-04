İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! 5 kent için 'sarı' alarm! Batıda doğuda yağış var!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurdun batısında ve doğusunda sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM, mega kentte gün boyu yağış olacağını belirterek, bazı ilçeler için uyarıda bulundu. 5 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BU İLÇELERE DİKKAT
İstanbul Valiliği ve AKOM'dan bugün için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Valilik; sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının bugün etkili olacağı belirtildi.
5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından, "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 5 kentimiz İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars.
YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞECEK
Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği; yağış alan yerlerde ise mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor
BURSA: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, kentin güneyinde yerel olarak yağışın kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KÜTAHYA: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 26, Parçalı bulutlu
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BARTIN: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık
VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık