Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU İLÇELERE DİKKAT

İstanbul Valiliği ve AKOM'dan bugün için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Valilik; sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının bugün etkili olacağı belirtildi.

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5 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından, "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 5 kentimiz İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği; yağış alan yerlerde ise mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor

BURSA: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 29, Parçalı zamanla çok bulutlu, kentin güneyinde yerel olarak yağışın kuvvetli olması bekleniyor

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT: 26, Parçalı bulutlu

BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BARTIN: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık