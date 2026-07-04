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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkekleri taciz eden kadın için rapor talebi!

        Erkekleri taciz eden kadın için rapor talebi!

        İstanbul'da, erkeklere cinsel tacizde bulunan ve gözaltına alınan 30 yaşındaki Z.E.'nin, hakimlik tarafından, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 08:25 Güncelleme:
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        Erkekleri taciz eden kadın için rapor talebi!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.

        GÖZALTINA ALINMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E.'yi (30) gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

        CEZAİ EHLİYET RAPORU İSTENDİ

        Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

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