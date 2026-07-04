Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 4 lezzet ilk 50'ye girdi
Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu. TasteAtlas'ın kullanıcı puanlarına göre hazırladığı güncel listede 100 farklı lezzet sıralanırken, Türkiye dört farklı lezzetle ilk 50'de kendine yer buldu. İşte zirveden başlayarak dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı ve listedeki Türk lezzetleri...
Gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Atıştırmalıkları" listesini güncelledi. Kullanıcı puanlarına göre hazırlanan sıralama, sokak lezzetlerinden geleneksel tariflere kadar farklı ülkelerin mutfak kültürünü yansıtan atıştırmalıkları bir araya getiriyor. Nohut unundan hazırlanan tariflerden çıtır hamur işlerine, patates bazlı lezzetlerden deniz ürünlerine kadar uzanan liste, dünyanın en sevilen atıştırmalıklarını gözler önüne seriyor. İşte Cezayir'den Karantika'nın zirvede yer aldığı listede göğsümüzü kabartan o 4 Türk lezzeti ve dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı...
TÜRKİYE'DEN 4 LEZZET İLK 50'DE
TasteAtlas'ın güncel listesinde Türkiye'den dört farklı lezzet ilk 50'ye girmeyi başardı.
Paçanga böreği, lahmacun, tantuni ve etli ekmek, dünyanın en iyi atıştırmalıkları arasında gösterilen ilk 50 lezzet arasına girerek Türkiye'yi listede temsil etti.
İşte dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı arasında yer alan dört Türk lezzeti ve zirveden başlayarak güncel sıralama...
ZİRVEDE CEZAYİR'İN GELENEKSEL LEZZETİ VAR
Listenin ilk sırasında Cezayir'in Oran bölgesine özgü Karantika yer aldı. Fas'ta "Calienté" adıyla da bilinen bu geleneksel lezzetin geçmişi İspanyol etkisine dayanıyor.
Nohut unu, su, yumurta, yağ ve baharatlarla hazırlanan karışımın fırınlanmasıyla yapılan Karantika, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Bir zamanlar işçi sınıfının ekonomik öğünlerinden biri olan bu lezzet, bugün Cezayir ve Fas'ın en sevilen sokak yemekleri arasında gösteriliyor.
1. Karantika, Cezayir
2. Hamamatsu gyoza, Japonya
3. Kepta duona, Litvanya
4. Guotie, Çin
5. Roti canai, Malezya
6. Empanadas tucumanas, Arjantin
7. Kartupelu pankukas, Letonya
8. Batagor, Endonezya
9. Bundas kenyer, Macaristan
10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan
11. Esquites, Meksika
12. Antojitos, Meksika
13. Maakouda, Fas
14. Pao de queijo, Brezilya
15. Empanadas Argentinas, Arjantin
16. Karipap, Malezya
17. Pisang goreng, Endonezya
18. Ajitsuke tamago, Japonya
19. Paçanga böreği, Türkiye
20. Choclo con queso, Peru
21. Bambalouni, Tunus
22. Khachapuri, Gürcistan
23. Gyoza, Japonya
24. Masala dosa, Hindistan
25. Khanom khrok, Tayland
26. Lokse, Slovakya
27. Sfenj, Fas
28. Lumpiang Shanghai, Filipinler
29. Zemiakove placky, Slovakya
30. Pastel, Brezilya
31. Pampushka, Ukrayna
32. Bulviniai blynai, Litvanya
33. Lahmacun, Türkiye
34. Sfiha, Lübnan
35. Tantuni, Türkiye
36. Salt and Pepper Calamari, Avustralya
37. Sfakianopita, Yunanistan
38. Coxinha, Brezilya
39. Pizzette, İtalya
40. Kiploku grauzdini, Letonya
41. Panzerotti, İtalya
42. Tarte flambee, Fransa
43. Etli ekmek, Türkiye
44. Taiwanese Scallion Pancake, Tayvan
45. Pempek, Endonezya
46. Pan de queso, Kolombiya
47. Kibinai, Litvanya
48. Tequenos, Venezuela