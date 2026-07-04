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        Haberler Keşfet Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 4 lezzet ilk 50'ye girdi

        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklandı! Türkiye'den 4 lezzet ilk 50'ye girdi

        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu. TasteAtlas'ın kullanıcı puanlarına göre hazırladığı güncel listede 100 farklı lezzet sıralanırken, Türkiye dört farklı lezzetle ilk 50'de kendine yer buldu. İşte zirveden başlayarak dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı ve listedeki Türk lezzetleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-04 09:16:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Atıştırmalıkları" listesini güncelledi. Kullanıcı puanlarına göre hazırlanan sıralama, sokak lezzetlerinden geleneksel tariflere kadar farklı ülkelerin mutfak kültürünü yansıtan atıştırmalıkları bir araya getiriyor. Nohut unundan hazırlanan tariflerden çıtır hamur işlerine, patates bazlı lezzetlerden deniz ürünlerine kadar uzanan liste, dünyanın en sevilen atıştırmalıklarını gözler önüne seriyor. İşte Cezayir'den Karantika'nın zirvede yer aldığı listede göğsümüzü kabartan o 4 Türk lezzeti ve dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı...

        2

        TÜRKİYE'DEN 4 LEZZET İLK 50'DE

        TasteAtlas'ın güncel listesinde Türkiye'den dört farklı lezzet ilk 50'ye girmeyi başardı.

        Paçanga böreği, lahmacun, tantuni ve etli ekmek, dünyanın en iyi atıştırmalıkları arasında gösterilen ilk 50 lezzet arasına girerek Türkiye'yi listede temsil etti.

        İşte dünyanın en iyi 50 atıştırmalığı arasında yer alan dört Türk lezzeti ve zirveden başlayarak güncel sıralama...

        3

        ZİRVEDE CEZAYİR'İN GELENEKSEL LEZZETİ VAR

        Listenin ilk sırasında Cezayir'in Oran bölgesine özgü Karantika yer aldı. Fas'ta "Calienté" adıyla da bilinen bu geleneksel lezzetin geçmişi İspanyol etkisine dayanıyor.

        Nohut unu, su, yumurta, yağ ve baharatlarla hazırlanan karışımın fırınlanmasıyla yapılan Karantika, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Bir zamanlar işçi sınıfının ekonomik öğünlerinden biri olan bu lezzet, bugün Cezayir ve Fas'ın en sevilen sokak yemekleri arasında gösteriliyor.

        4

        1. Karantika, Cezayir

        5

        2. Hamamatsu gyoza, Japonya

        6

        3. Kepta duona, Litvanya

        7

        4. Guotie, Çin

        8

        5. Roti canai, Malezya

        9

        6. Empanadas tucumanas, Arjantin

        10

        7. Kartupelu pankukas, Letonya

        11

        8. Batagor, Endonezya

        12

        9. Bundas kenyer, Macaristan

        13

        10. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

        14

        11. Esquites, Meksika

        15

        12. Antojitos, Meksika

        16

        13. Maakouda, Fas

        17

        14. Pao de queijo, Brezilya

        18

        15. Empanadas Argentinas, Arjantin

        19

        16. Karipap, Malezya

        20

        17. Pisang goreng, Endonezya

        21

        18. Ajitsuke tamago, Japonya

        22

        19. Paçanga böreği, Türkiye

        23

        20. Choclo con queso, Peru

        24

        21. Bambalouni, Tunus

        25

        22. Khachapuri, Gürcistan

        26

        23. Gyoza, Japonya

        27

        24. Masala dosa, Hindistan

        28

        25. Khanom khrok, Tayland

        29

        26. Lokse, Slovakya

        30

        27. Sfenj, Fas

        31

        28. Lumpiang Shanghai, Filipinler

        32

        29. Zemiakove placky, Slovakya

        33

        30. Pastel, Brezilya

        34

        31. Pampushka, Ukrayna

        35

        32. Bulviniai blynai, Litvanya

        36

        33. Lahmacun, Türkiye

        37

        34. Sfiha, Lübnan

        38

        35. Tantuni, Türkiye

        39

        36. Salt and Pepper Calamari, Avustralya

        40

        37. Sfakianopita, Yunanistan

        41

        38. Coxinha, Brezilya

        42

        39. Pizzette, İtalya

        43

        40. Kiploku grauzdini, Letonya

        44

        41. Panzerotti, İtalya

        45

        42. Tarte flambee, Fransa

        46

        43. Etli ekmek, Türkiye

        47

        44. Taiwanese Scallion Pancake, Tayvan

        48

        45. Pempek, Endonezya

        49

        46. Pan de queso, Kolombiya

        50

        47. Kibinai, Litvanya

        51

        48. Tequenos, Venezuela

        52

        49. Papa rellena, Peru

        53

        50. Arayes, Lübnan

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