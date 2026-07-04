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        Haberler Objektife Takılanlar Sertab Erener Bodrum koylarında

        Sertab Erener Bodrum koylarında

        Yaz tatilini Bodrum'da sürdüren Sertab Erener, Orak Adası'nda arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, teknede keyifli anlar yaşayıp denizin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Sertab Erener Bodrum koylarında

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sertab Erener, Bodrum'daki Orak Adası açıklarında objektiflere yansıdı.

        Demirledikleri teknede arkadaşlarıyla görüntülenen sanatçı, gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

        Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Erener, arkadaşlarıyla sohbet ederek denizin tadını çıkardı.

        Bir süre teknede vakit geçiren Sertab Erener, daha sonra karaya çıkarak Orak Adası'ndan ayrıldı.

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