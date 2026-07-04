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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!

        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında Ataş'ın, hayatını kaybetmeden önce yerde yaralı halde yatarken dakikalarca darp edildiği yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 07:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!

        Aydın'da olay, dün saat 05.45 sıralarında Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdülkadir Ataş (27) ile bir grup arasında kavga çıktı.

        KOLTUK ALTINDAN VURULUP CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Abdulkadir Ataş, sol koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ataş'ın vurulduktan sonra yaralı halde yerde yatarken dakikalarca darp edildiği yer aldı.

        CİNAYET SİLAHI YOL KENARINDA BULUNDU

        Olaydan sonra şüphelileri yakalamak için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Bu kapsamda Aydın ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonla Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar, Furkan Bel, A.K., D.İ. ve A.C. gözaltına alındı.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

        A.K., D.İ. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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