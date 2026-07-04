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        Haberler Dünya Grönland Başbakanı Nielsen, Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi:

        Grönland Başbakanı Nielsen, Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi:

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğinin istihbaratını aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence kentinde dün başlayan "Aix-en-Provence Ekonomi Forumu" devam ederken Grönland Başbakanı Nielsen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, forum kapsamında düzenlenen "Bir dünya, birçok görüş: kim kendi görüşünü dayatıyor?" başlıklı oturumda konuştu.

        Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğinin hala geçerli olup olmadığına ilişkin Nielsen, "Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar." dedi.

        Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi.

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        Bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini vurgulayan Nielsen, demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

        Nielsen, bu "kriz" kapsamında Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine destek sağladığını belirterek "Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada." ifadelerini kullandı.

        "GRÖNLAND, KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEK"

        Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını söyleyen Nielsen, "Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor." dedi.

        Nielsen, Kanada'yla da yakınlaşmaları gerektiğine ve bu durumdan herkesin fayda sağlayacağına işaret ederek Grönland'ın Avrupa ülkelerinin madencilik faaliyetleri konusunda Çin'e daha az bağımlı olmasını sağlayabileceğini belirtti.

        Grönland Başbakanı Nielsen, "Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

        "GRÖNLAND HALKI AVRUPA'YI, NATO'YU SEÇTİ"

        Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ise "Amerika'nın devasa ve emperyalist baskısı altında, Jens Frederik Nielsen ayağa kalkarak 'Hayır' dedi. Grönland halkı, Avrupa'yı, NATO'yu seçti. (Grönland) Satılık değil, alınabilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

        Barrot, Nielsen'in bu konuda inanılmaz cesaretli davrandığını kaydetti.

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