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        Haberler Dünyadan Taylor Swift ile Travis Kelce evlendi

        Taylor Swift ile Travis Kelce evlendi

        ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan Travis Kelce, New York'ta dünya evine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Evlendiler

        Taylor Swift ve Travis Kelce'nin merakla beklenen nikahı gerçekleşti. Swift ile Kelce, Madison Square Garden'da evlendi. Çift, evlendiklerini Madison Square Garden'ın dışında bulunan ilan panosuyla duyurdu. Evlilik töreni, yüzlerce polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

        ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın nikah memuru olarak görev yaptığı törene, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielber gibi spor ve eğlence dünyasından birçok kişi katıldı.

        Adam Sandler
        Adam Sandler
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        Taylor Swift'in Basın Danışmanı Tree Paine, nikah esnasında çiftin yanlarında Taylor Swift'in küçük kardeşi Austin Swift ve Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce'in olduğunu açıkladı.

        Taylor Swift ve Travis Kelce'nin evliliğiyle ilgili başka bir detay da evlilik sözleşmesi. Çift, servetlerini yaşanabilecek bir ayrılığa karşı güvence altına aldılar. İddialara göre; Swift ile Kelce, sadece nikah defterini değil aynı zamanda 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesini de imzaladı.

        Taylor Swift'in 2 milyar dolarlık bir serveti olduğu belirtiliyor. Travis Kelce'nin mal varlığı ise yaklaşık 90 milyon dolar.

        2023'te ilk kez el ele görüntülenen Swift ve Kelce, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

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        #Travis Kelce
        #Taylor Swift
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