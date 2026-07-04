Sagrada Familia'yı görüp dönmeyin: İspanya tatilinize mutlaka eklemeniz gereken seyahat rotasını sizin için hazırladık!

İspanya, sadece güneşi ve plajlarıyla değil, binlerce yıllık tarihi, etkileyici mimarisi ve dünyaca ünlü şehirleriyle de Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında yer alıyor. Granada'dan Santiago de Compostela'ya uzanan bu rota, farklı dönemlere ait kültürleri ve eşsiz manzaraları tek bir ülkede buluşturuyor.