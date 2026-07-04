Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
Van'ın Tuşba ilçesinde, 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama çalışmaları sonucu bulunan 800 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
JİHA İLE BULUNDU
ANKA'daki habere göre Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama faaliyetleri sonucunda 800 küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonda, çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmaladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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