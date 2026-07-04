ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
ABD Başkanı Trump, ABD'nin 250. bağımsızlık yılı için yapılan kutlamalar kapsamında yaptığı açıklamada ülkeye karşı "komünist bir tehdit" olduğunu savundu ve bu tehdidin destekçilerini "4 Temmuz 1776'nın düşmanı" olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için yapılan kutlamalar kapsamında konuştu.
"ABD! ABD!" sloganlarıyla karşılanan ve konuşması kısa süreliğine F-16 savaş uçaklarının alçak uçuşuyla kesilen Trump, yüzleri granit dağa oyulmuş dört başkanı övdü: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln.
Trump, "Onlar eylem adamlarıydı; hırs sahibi, cesur, ve gerçekten büyük zekaya sahip insanlardı" dedi. Kendi yüzünün de bir gün Rushmore Dağı'na eklenmesi fikrini hiçbir zaman tamamen dışlamayan Trump, "Her şeyden önce onlar tarihin büyük adamlarıydı" ifadelerini kullandı.
Başkan, Amerikan istisnacılığının yalnızca Anayasa'dan değil, aynı zamanda ülkenin kendine özgü kültürü ve kimliğinden kaynaklandığını savundu. Son dönemde Amerikan ruhunu bastırmaya ve Amerikalıları kendi tarihlerinden uzaklaştırmaya yönelik girişimleri kınayan Trump, "Ülkemize kimliğini geri vereceğiz" diye seslendi.
ABD Başkanı daha sonra kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimlerine dört ay kala, son dönemde sık sık dile getirdiği bir temayı yineledi: İlerici Demokratları, Amerika için varoluşsal bir tehdit oluşturan komünistler olarak göstermeye çalıştı.
Trump, seçim kampanyasını besleyen göçmen karşıtı söylemini de komünizm karşıtı söylemiyle ilişkilendirdi ve "Bu muhteşem yıl dönümüne yaklaşırken Amerikan kimliğimizin yeniden saldırı altında olduğunu görüyoruz" dedi.
"Soğuk Savaş'ta komünizm tehdidine karşı mücadele edip zafer kazanmamızın üzerinden bir nesil geçtikten sonra, şimdi ülkemizde komünizm tehdidi yeniden yükselişe geçti. Buna, yaşam tarzımıza ve büyük başarımıza tamamen aykırı fikirleri benimseyen ülkemize yeni gelenler de dahil." ifadelerini kullandı.
Trump, komünizmi Amerikan özgürlüğü için hem iki dünya savaşından hem de 11 Eylül 2001 terör saldırılarından daha büyük bir tehdit olarak tanımladı. "Komünizm Anayasa'nın düşmanıdır. "Her şeyden önce, 4 Temmuz 1776'nın düşmanıdır. Komünizm; yaşamın, özgürlüğün ve mutluluğu arayışın tam tersidir. O; ölüm, zorbalık ve kötülüğün peşinden gitmektir." dedi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.