ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı

ABD Başkanı daha sonra kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimlerine dört ay kala, son dönemde sık sık dile getirdiği bir temayı yineledi: İlerici Demokratları, Amerika için varoluşsal bir tehdit oluşturan komünistler olarak göstermeye çalıştı.

Trump, seçim kampanyasını besleyen göçmen karşıtı söylemini de komünizm karşıtı söylemiyle ilişkilendirdi ve "Bu muhteşem yıl dönümüne yaklaşırken Amerikan kimliğimizin yeniden saldırı altında olduğunu görüyoruz" dedi.