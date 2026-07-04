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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!

        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!

        İzmir'de, evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş ağır yaralandı. Güntaş, Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!

        İzmir'de akılalmaz olay, alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi, Karakoç mevkiinde yaşandı. Evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a (70), ayı saldırdı.

        JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Osman Güntaş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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