İzmir'de akılalmaz olay, alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi, Karakoç mevkiinde yaşandı. Evinin önündeki kanepede uyuyan Osman Güntaş'a (70), ayı saldırdı.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Osman Güntaş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.