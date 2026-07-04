Backrooms'u beğendiyseniz bu 10 yapım tam size göre! Çıkışı olmayan mekanlar ve tekinsiz koridorlar yeniden karşınızda!

Backrooms evreni, izleyicileri tekinsiz koridorlar, bitmeyen mekanlar ve gerçeklikle hayal arasında gidip gelen atmosferiyle sosyal medyayı etkisi altına aldı. Eğer bu klostrofobik ve liminal korku anlayışını sevdiyseniz, benzer duyguyu yaşatan pek çok film ve dizi de bulunuyor. Koridorları sonsuza uzayan otellerden çıkışı olmayan banliyölere kadar uzanan bu 10 yapım, Backrooms'un yarattığı rahatsız edici atmosferi farklı şekillerde ekrana taşıyor!

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