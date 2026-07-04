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        Haberler Yaşam Backrooms'u beğendiyseniz bu 10 yapım tam size göre! Çıkışı olmayan mekanlar ve tekinsiz koridorlar yeniden karşınızda!

        Backrooms'u beğendiyseniz bu 10 yapım tam size göre! Çıkışı olmayan mekanlar ve tekinsiz koridorlar yeniden karşınızda!

        Backrooms'un tekinsiz koridorları ve çıkışı olmayan mekanları sizi de etkilediyse, benzer atmosferi yaşatan yapımlar sandığınızdan daha fazla. Liminal korku türünün en dikkat çeken 10 film ve dizisini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        1

        Backrooms evreni, izleyicileri tekinsiz koridorlar, bitmeyen mekanlar ve gerçeklikle hayal arasında gidip gelen atmosferiyle sosyal medyayı etkisi altına aldı. Eğer bu klostrofobik ve liminal korku anlayışını sevdiyseniz, benzer duyguyu yaşatan pek çok film ve dizi de bulunuyor. Koridorları sonsuza uzayan otellerden çıkışı olmayan banliyölere kadar uzanan bu 10 yapım, Backrooms'un yarattığı rahatsız edici atmosferi farklı şekillerde ekrana taşıyor!

        Görsel: AP

        2

        EXIT 8: ÇIKIŞI BULMAK İÇİN DETAYLARA DİKKAT EDİN

        Aynı isimli bağımsız oyundan uyarlanan Exit 8, bitmek bilmeyen Tokyo metrosunda sıkışıp kalan bir adamın hikayesini anlatıyor. Kahramanın kurtulabilmesi için tekrar eden koridorlardaki en küçük farkları fark etmesi gerekiyor. Sürekli kendini yineleyen mekan tasarımı ve gerilim dozu, Backrooms hissini en başarılı yansıtan yapımlardan biri olarak gösteriliyor.

        3

        SKINAMARINK: ÇOCUKLUK KABUSLARINI HATIRLATAN BİR DENEYİM

        Düşük bütçeyle çekilen Skinamarink, iki kardeşin anne ve babalarının kaybolmasının ardından geçirdiği uzun ve tekinsiz geceyi konu alıyor. Film, klasik korku anlatımı yerine karanlık koridorları, boş odaları ve sessizliği kullanarak huzursuzluk oluşturuyor. Analog korku türünün en dikkat çeken örneklerinden biri kabul ediliyor.

        4

        VIVARIUM: AYNI EVE DÖNÜP DURDUĞUNUZ BİR KABUS

        Sıradan bir ev bakmaya giden genç bir çift, aynı evlerin sonsuza kadar tekrar ettiği bir mahallede mahsur kalıyor. Hangi yola saparlarsa sapsınlar yeniden başladıkları noktaya dönüyorlar. Tekdüze mekan tasarımı ve çıkışsız atmosferiyle Backrooms evrenini andıran güçlü bir psikolojik gerilim sunuyor.

        5

        BEYOND THE BLACK RAINBOW: STERİL KORİDORLARIN İÇİNDE GEÇEN BİR KAÇIŞ

        Neon ışıklarla aydınlatılan laboratuvarlar, uzun koridorlar ve izole odalar filmin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Gizemli bir araştırma merkezinde tutulan Elena'nın kaçış mücadelesi, bilimkurgu ile psikolojik korkuyu bir araya getiriyor.

        6

        SEVERANCE: OFİS KORİDORLARI HİÇ BU KADAR TEKİNSİZ OLMAMIŞTI

        Her ne kadar korku dizisi olmasa da Severance, steril ofis koridorları ve çıkışı olmayan hissi veren mekan tasarımıyla Backrooms sevenlerin ilgisini çekiyor. İş ve özel hayat anılarının birbirinden ayrıldığı distopik hikaye, psikolojik gerilimi yavaş yavaş yükseltiyor.

        7

        THE SHINING: LİMİNAL KORKUNUN KLASİKLERİNDEN

        Stanley Kubrick imzalı yapım, boş otel salonları ve bitmeyen koridorlarıyla liminal korkunun en etkili örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Karlarla çevrili Overlook Oteli'nin yalıtılmış atmosferi, günümüzde bile benzer yapımlara ilham vermeyi sürdürüyor.

        8

        IN FEAR: HER YOL AYNI NOKTAYA ÇIKIYOR

        Kısa süre önce tanışan bir çift, kırsaldaki bir otele gitmek isterken kendilerini çıkışı olmayan bir yol ağının içinde buluyor. Attıkları her adım onları yeniden başladıkları noktaya götürürken, yön duygusu tamamen kayboluyor. Yolculuğu giderek psikolojik bir kabusa dönüştüren film, Backrooms'un yarattığı "kaçamama" hissini en başarılı yansıtan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

        9

        AS ABOVE, SO BELOW: PARİS'İN ALTINDA BİTMEYEN BİR LABİRENT

        Paris Yer Altı Mezarları'nda geçen yapım, dar geçitleri ve çıkışı olmayan tünelleriyle klostrofobik bir deneyim sunuyor. Buluntu görüntü tarzı sayesinde gerilim hissi daha da güçleniyor.

        10

        CHANNEL ZERO: NO-END HOUSE: HER ODA BİR ÖNCEKİNDEN DAHA TUHAF

        Viral creepypasta hikayesinden uyarlanan dizinin ikinci sezonunda, sonu olmayan bir korku evi merkezde yer alıyor. Her odada gerçeklik biraz daha bozulurken karakterler kendilerini çıkışı olmayan bir kabusun içinde buluyor.

        11

        THE BLAIR WITCH PROJECT: KAYBOLMANIN KORKUSUNU HİSSETTİREN KLASİK

        Ormanın ortasında yönlerini kaybeden üç belgeselcinin hikayesi, buluntu görüntü türünün en unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Kapalı mekanlarda geçmese de yön duygusunun tamamen kaybolması ve bilinmeyenle yüzleşme hissi nedeniyle Backrooms atmosferini sevenler için dikkat çekici alternatiflerden biri olarak gösteriliyor.

        Görsel kaynak: IMDb

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