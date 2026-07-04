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        Haberler Dünya Binlerce kişi toplandı! İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

        Binlerce kişi toplandı! İran’ın eski lideri Hamaney için Tahran'da veda töreni

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamaney için dün başlayan cenaze töreni devam ediyor. Bu sabah binlerce kişi Tahran'da Hamaney'e veda etmek için toplandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı.

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        Tören alanına yerleştirilen Hamaney'in tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk hüzün dolu anlar yaşadı.

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         Dün devlet töreni ile başlayan ve sadece yabancı devlet adamların ziyaretine izin verilen cenaze töreni, bugün halka açık şekilde yapılıyor. 

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        Yerel saatle sabah 06.00'da başlayan törene on binlerce İranlı katıldı. 

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         Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.  

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        Veda töreninin akşam 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

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        15-20 MİLYON KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

        İranlı yetkililer, cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek.  

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        Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney, dün düzenlenen devlet törenine güvenlik gerekçesiyle katılmadı. Babasının öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney, aynı saldırıda hayatını kaybeden eşi için dün düzenlenen anma töreninde de yer almadı. 

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        Hamaney ve aile üyeleri için yarın halka açık tören devam edecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek.

         

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        Hamaney'in naaşı, daha sonra 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. 

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        Hamaney'in naaşı, Irak'ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

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         Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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