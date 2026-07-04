Kassoum Ouattara: Meydan okumaya geldim

"TARAFTAR VE BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ ÇOK FAZLA BİLGİM VAR"

Takım ve taraftarla ilgili çok fazla bilgisi olduğuna dikkat çeken Ouattara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşiktaş’ı tabii ki biliyorum. Gerçekten büyük bir takım. Büyük bir kulüp. Taraftarı da çok iyi tanıyorum. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim, taraftar ve Beşiktaş ile ilgili çok fazla bilgim var. Zaten ben de bu büyüklüğü görmek için buradayım.”