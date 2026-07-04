Bursa'da yürek yakan olay, 6 Haziran’da Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU" İDDİASI

Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.’nin (70) yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular geldi.

ÇÖPÜN YÜKSEKLİĞİ 1 METREYİ BULDU

DHA'da yer alan habere göre daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet Sedat G.’yi, son günlerde ise gören olmadı.

Mehmet Sedat G., olay günü öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

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"İÇİM YANIYOR SU VERİR MİSİNİZ"

Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Mehmet Sedat G., kendisine yardıma gelenlerin desteğiyle hazırlanıp, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu olan evden çıkarıldı. Apartmanın dışında bekleyen sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

15 KİŞİLİK EKİP, 10 KAMYONET ÇÖP ÇIKARDI

Çöp yığınlarının bulunduğu ikamete Mudanya Belediyesi’nden 15 kişilik ekip gidip temizlik çalışması başlattı. Tavanında yoğun örümcek ağı olan ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını içinde akşam saatlerine kadar çalışan ekipler, 7 ton çöpü evden çıkarıp 10 kamyonete yükledi.

EVE İLAÇLAMA DA YAPILACAK

Çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenilirken, evin çöplerden arındırılmasının ardından, dezenfekte ve ilaçlamaların yapılacağı belirtildi.