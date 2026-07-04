‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu

Pop müziğin en sevilen şarkılarına imza atan Demet Akalın ve Sinan Akçıl, 'Yaz Bir Şarkı' programıyla SHOW TV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan üçüncü bölümde Kibariye ile Eypio konuk oldu.

'Yaz Bir Şarkı’nın üçüncü bölümünde;

Kibariye'nin doğal, samimi ve enerjik tavırları programa damga vururken, duygusal anlar da yaşandı.

Kibariye'nin samimi açıklamaları;

Eypio, "Her hit olan single'ımla birlikte bir çocuğum oldu" sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Eypio’nun kahkahaya boğduğu anlar;

Eypio, Naim Süleymanoğlu‘nun hayatından esinlenerek yazdığı ‘Naim‘ şarkısının hikayesini anlattı.

Eypio’nun Naim Süleymanoğlu hikayesi;

Sinan Akçıl, yeni şarkısı ‘’1 Dakika Daha Dur”u ilk kez 'Yaz Bir Şarkı'da seslendirdi.

Sinan Akçıl'ın yeni şarkısı "Bir Dakika Daha Dur";

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Demet Akalın nasıl evlilik kararı aldığını ve nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez açıkladı.

Demet Akalın nasıl evlenme teklifi aldı;

“Yaz Bir Şarkı” Cuma saat 20.00’de Show TV’de!