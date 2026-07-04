Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı

        Galatasaray'da 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı

        Trendyol Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olma başarısı gösteren Galatasaray'da 2026-2027 sezonunun formaları tanıtıldı. Sarı Kırmızılı taraftarın merakla beklediği tanıtım filminde futbolculardan Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo oynadı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray’ın 2026 -2027 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı. PUMA tarafından tasarlanan iç saha, deplasman ve alternatif formalar; dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla taraftarların beğenisine sunuldu.

        2

        TANITIM FİLMİNDE YER ALDILAR

        Taraftarların büyük ilgi gösterdiği tanıtım filminde; teknik direktör Okan Buruk oyunculardan Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.

        3

        GALATASARAY RUHU

        Yeni sezon formaları; Galatasaray’ın son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonlukların yarattığı güçlü mirastan ilham alıyor. Kulübün tarihindeki ilkleri, enleri ve sarı-kırmızı renklere duyulan tutkuyu yansıtan koleksiyon; hem sahada hem tribünde Galatasaray ruhunu taşımak üzere tasarlandı.

        4

        5 YILDIZ İLK KEZ YAN YANA

        Yeni sezonun iç saha forması, Galatasaray’ın sahiplendiği gerçek sarı-kırmızı renklere dönüşü simgeliyor. Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detayı da barındırıyor. Galatasaray’ın 5 yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana konumlanıyor. Aynı yıldız dizilimi, sezonun diğer formalarında da yer alıyor.

        5

        DEPLASMAN FORMASI

        Deplasman forması, koyu gri zemini ve mor yaka detayıyla modern ve güçlü bir görünüm sunuyor. Forma tasarımında kollarda ve yakada kullanılan mor detaylar, tasarıma karakteristik bir derinlik katıyor. Beyaz renkte tasarlanan alternatif forma ise kollarında ve yakasında yer alan sarı-kırmızı detaylarla Galatasaray kimliğini sade ve güçlü bir yorumla sahaya taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş etmiş

        Adana'da, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan 27 yaşındaki Hakan Şerif K., saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği or...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Arjantin, sürprize izin vermedi
        Arjantin, sürprize izin vermedi
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif