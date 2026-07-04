Galatasaray'da 2026-2027 sezonu formaları tanıtıldı

DEPLASMAN FORMASI

Deplasman forması, koyu gri zemini ve mor yaka detayıyla modern ve güçlü bir görünüm sunuyor. Forma tasarımında kollarda ve yakada kullanılan mor detaylar, tasarıma karakteristik bir derinlik katıyor. Beyaz renkte tasarlanan alternatif forma ise kollarında ve yakasında yer alan sarı-kırmızı detaylarla Galatasaray kimliğini sade ve güçlü bir yorumla sahaya taşıyor.