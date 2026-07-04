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        İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili oluyor

        İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Şehrin birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan yapılan uyarılarda vatandaşların tedbirli olması istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

        İstanbul’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

        Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu.

        Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

        İstanbul Valiliği, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        AKOM'dan yapılan açıklamada yağışların saat 20.00'ye kadar etkili olması beklenirken, yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri için uyardı.

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