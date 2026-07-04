4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, serinlemek için İznik gölüne giren 4 arkadaştan, 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ve 19 yaşındaki Bünyamin Kadı kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine ekipler, gölde arama çalışması başlattı. İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:49 Güncelleme:
Bursa kent merkezinden Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaş, serinlemek için İznik Gölü Sölöz mevkiinde suya girdi.
İKİ ARKADAŞ GÖLDE KAYBOLDU
DHA'daki habere göre bir süre sonra İsmail İmamoğlu (21) ve Bünyamin Kadı (19), gözden kayboldu.
Arkadaşları durumu fark edip ihbarda bulundu.
REKLAM
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, göl üzerinde arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Arama kurtarma ekibinin çalışmalarının ardından İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı’nın cansız bedenileri bulundu. Mudanya Deniz Polisleri tarafından sudan çıkarılan İmamoğlu ve Kadı’nın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ