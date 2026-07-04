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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!

        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, serinlemek için İznik gölüne giren 4 arkadaştan, 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ve 19 yaşındaki Bünyamin Kadı kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine ekipler, gölde arama çalışması başlattı. İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!

        Bursa kent merkezinden Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaş, serinlemek için İznik Gölü Sölöz mevkiinde suya girdi.

        İKİ ARKADAŞ GÖLDE KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre bir süre sonra İsmail İmamoğlu (21) ve Bünyamin Kadı (19), gözden kayboldu.

        Arkadaşları durumu fark edip ihbarda bulundu.

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        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, göl üzerinde arama çalışması başlattı.

        CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        Arama kurtarma ekibinin çalışmalarının ardından İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı’nın cansız bedenileri bulundu. Mudanya Deniz Polisleri tarafından sudan çıkarılan İmamoğlu ve Kadı’nın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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