Bursa kent merkezinden Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaş, serinlemek için İznik Gölü Sölöz mevkiinde suya girdi.

İKİ ARKADAŞ GÖLDE KAYBOLDU

DHA'daki habere göre bir süre sonra İsmail İmamoğlu (21) ve Bünyamin Kadı (19), gözden kayboldu.

Arkadaşları durumu fark edip ihbarda bulundu.

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ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, göl üzerinde arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arama kurtarma ekibinin çalışmalarının ardından İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı’nın cansız bedenileri bulundu. Mudanya Deniz Polisleri tarafından sudan çıkarılan İmamoğlu ve Kadı’nın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.