Serdal Adalı: Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz

"128 MİLYON DOLAR OLAN BANKA BORÇLARIMIZ, 53 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE DÜŞTÜ"

Başkan Adalı, göreve geldiklerinde 128 milyon dolar olan banka borçlarının 53 milyon dolar seviyesine düştüğüne değinerek, "Beşiktaş camiasının burada bilmesi gereken en önemli nokta şu; Biz, Dikilitaş projesinin gelirleri borçların ödenmesinde kullanılacak demiş miyiz, demişiz. Dikilitaş Projesi'nden dolayı Emlak Konut'tan 1 milyar 280 milyon liralık bir ödeme almışız. Bankalara bu tutarı ödemiş miyiz, evet. Hem de Emlak Konut'tan gelen paranın iki katını ödemişiz. Biz Dikilitaş gelirinin 2 katı kadar borç ödeyeceğiz, siz hala yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın, yok öyle hikaye. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz, buna hakkınız yok. Yeri gelmişken çok önemli bir konuya daha değinmem gerekiyor. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız, şu an itibarıyla 53 milyon dolar seviyesine düşmüş durumda. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık, bunu da herkes böyle bilsin. Denetim Kurulu raporunda kullanılan bu anlatım dilini son derece yanlış ve yakışıksız buluyorum. Beyler, bu sizin görevdeki üçüncü döneminiz. Bizden önce de burada farklı yönetim ve divan kurullarıyla çalıştınız. Bizi giderayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle karıştırmayın, çünkü siz o günlerde de buradaydınız. Yıllarca denetim kurulu raporları hazırladınız. O raporlarda 'kişilere' yahut 'eski yöneticilere' olan borçlar kısmında birinci sıraya hep Serdal Adalı'yı yazdınız. Ben o dönemin yöneticilerine de bunu raporlara yazmamalarını defalarca söyledim. Benim adımı oraya ben değil, siz yazdınız. Ben defalarca 'Benim Beşiktaş'tan alacağım olmaz' dedim. O rakamı da yönetimde bile olmadığım zamanlarda forma alarak, loca alarak erittim. Beşiktaş'ın 'Serdal Adalı'ya borç' dediğini ben yine Beşiktaş'a verdim. Beşiktaş'a şu parayı verdim demekten de hayatım boyunca hep haya ettim. O yüzden siz siz olun, beni başkalarıyla karıştırmayın. Denetim kurulu raporlarında doğru dili kullanın, Beşiktaş camiasını daha fazla yanıltmayın. Kullandığınız bu dil, bu eksik anlatımınız bize gösteriyor ki biz de kulübün datalarını uçursak, belgelerini sizinle hiçbir şekilde paylaşmasak, hatta belgeleri yok etsek, sahte imzalı evraklar göndersek gözünüzde çok daha başarılı olurmuşuz. Denetim göreviniz için gerekli imkanları, istediğiniz tüm bilgi ve belgeleri size sunmasak; gözünüzde çok daha başarılı olurmuşuz. Şeffaflık demek, kulübün en özel, en mahrem bilgilerinin çarpıtılmış rakamlarla ortaya serilmesi demek değildir. Şeffaflık her şeyden önce doğru geri bildirim gerektirir. Siz bu konuda ne yazık ki yanlış yaptınız, camiayı yanlış bilgilendirdiniz" şeklinde konuştu.