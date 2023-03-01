Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bursa'da kan donduran 2 cinayetin zanlısı, İstanbul'da yakalandı

Bursa'da kan donduran 2 cinayetin zanlısı, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yakalandı. Polis, bir kişinin tabancayla vurulmuş cansız bedenini, aracın bagajında battaniye sarılı halde buldu. Cinayet zanlısı sorgusunda üç gün önce bir arkadaşını ve köpeğini de tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti

Bursa'da kan donduran 2 cinayetin zanlısı, İstanbul'da yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

ARACIN BAGAJINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.

3 GÜN ÖNCE İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ DE İTİRAF ETTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti. Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Ünlü şef Yalçınkaya ve ekibi depremzedeler için yemek yapıyor
GÜNDEM Ünlü şef Yalçınkaya ve ekibi depremzedeler için yemek ...
Arnavutköy'de karşı şeride geçen kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı
GÜNDEM Karşı şeride geçen kamyonet 2 araca çarptı: 3 yaralı
Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
GÜNDEM Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
GÜNDEM Beykoz TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor - Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde son durum
GÜNDEM Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor
2023 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme bitti mi?
GÜNDEM 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri!
CEMRE TARİHLERİ 2023 | İkinci cemre düştü mü, üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre nedir, ilk nereye düşer?
GÜNDEM Üçüncü cemre ne zaman düşecek?
BATI ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor, riskli olan şehirler ve bölgeler nereler?
GÜNDEM Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası
2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak, 2. etap başvuruları başladı mı, kontenjan ve kadro branş dağılımı nasıl olacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.