Cuma mahallesi Tabakhane sokakta faaliyet gösteren unlu mamuller işyerinin önünde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı şahıs, işyerinin önünde kilitli olan bisikletin yanına gelip etrafı gözlemledi. Kısa sürede bisikletin kilidini açan, hırsız bisiklete binerek kayıplara karıştı. O anı gören açık otopark görevlisi, hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi.

DHA'nın haberine göre bisikletinin çalındığını fark eden unlu mamuller işyerinin ustası Mehmet Demirtaş, “Otoparkçı söyledi, bisikletimin çalındığını. Ben simit pişirirken, çalıp kaçmış. Şikayetçi olacağım" dedi.

Olay anı ise bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.



