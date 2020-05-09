DHA

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.