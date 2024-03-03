Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Oylat Köprülü Kavşak'ında meydana geldi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden, İnegöl istikametine ilerleyen Şırnak'ta görevli uzman çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç yan yatıp, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada, sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Yağmur Y. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi' Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.