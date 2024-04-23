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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da market çıkışı bıçaklı saldırıda öldü

        Bursa'da market çıkışı bıçaklı saldırıda öldü

        Bursa'da marketten çıktıktan sonra bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:30 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:30
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        Market çıkışı bıçaklı saldırıda öldü
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        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan Ramazan Yılmaz, marketten çıktıktan sonra yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        AA'nın haberine göre; Yılmaz, ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarıyla vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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