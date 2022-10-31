Bursa'da metroda şoke eden anlar! Raylara indiler 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. DHA'nın haberine göre, Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verilirken, gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Olay 29 Ekim akşamı Bursaray´ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu´nda meydana geldi. Metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi.