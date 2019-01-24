Alınan bilgiye göre, Haşim İşçan Caddesi'nde S.U.E. idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma, Yıldırım Beyazıt karakolu ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri aracı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından ekipler, Meydancık Mahallesi Gökdere kavşağında otomobilin önünü keserek sürücü S.U.E. ile araçtaki Z.Ö, A.K, E.B ve E.Y'yi yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüpheliler üstleri arandıktan sonra gözaltına alınarak Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemelerde, aracın muayenesinin olmadığı, sürücü S.U.E'nin ehliyetinin bulunmadığı ve E.B'nin ise çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.