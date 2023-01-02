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Bursa'da sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

Bursa'da, aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişi, akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Bursa'da sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
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DHA

Bursa'da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi.

Fotoğraf: İHA | Sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ
Fotoğraf: İHA | Sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ

Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ’ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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