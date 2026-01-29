Habertürk
        Haberler Gündem Bursa'da talaş yüklü TIR devrildi: 1 ölü

        Bursa'da talaş yüklü TIR devrildi: 1 ölü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu dorsenin altında kalan sürücü Emrah Aydın (29), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 00:07
        Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın (29) yönetimindeki TIR, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağmur suyu kanalına düşen TIR, devrildi.

        Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, TIR’ın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emrah Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

