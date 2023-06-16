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Bursa'da üç araçlık zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin servis aracına ve çekiciye çarptığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da üç araçlık zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Uğur Kaval idaresindeki kamyonet, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkisinde İlker Demirci'nin kullandığı servis aracına, ardından da Ali Özcan yönetimindeki çekiciye çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle, kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Albayrak, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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