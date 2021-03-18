Bursa'daki uluslararası lise öğrencileri, Çanakkale şehitleri anısına

AA

Ürdünlü Huthaifa Alawneh, Yemenli Mutasim Momen, Gambiyalı Alieu Jallow, Endonezyalı Verda Naufal, İranlı Mohammad Hajizade, Etiyopyalı Muhammad Abdulqadir Adem, Pakistanlı Muhammad Anas, Togolu Saad Ebdoabodji, Rusya'dan Kiram Ashirov, Moğolistan'dan Tungush Tinbay ve Hüsamettin Işıktaş ile Muhammed Hamza Öner'in türkü söylediği, "Açmadan solan gül goncalarının ve tüm şehitlerin anısına" ifadesiyle başlayan klipte, Çanakkale'de çekilmiş dönem fotoğraflarına da yer verildi.

Öğrencilerin seslendirdiği türkü, dijital platformlardan da yayınlandı.