Son dakika: Bursa'daki vahşette 7 yıl sonra bir yanmış ceset daha!

AA

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2015 yılında ormanlık alanda bulunan ve kimliği tespit edilemeyen yanmış kadın cansız bedeninin yakınında erkek cesedinin de olduğu ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda 18 Eylül 2015'te yangın olduğunu fark eden gözetleme kulesindeki görevli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, bölgede inceleme yapan ekipler çukurun içinde cansız beden buldu.

FAİL YA DA FAİLLERE ULAŞILAMADI

Cansız bedenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda bir kadına ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada delil ve bulgular yetersiz olduğundan fail ya da faillere ulaşılamadı.

7 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 yıl önceki faili meçhul olayla ilgili soruşturma yeniden ele alınarak araştırmalar derinleştirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde jandarma ekipleri ve uzmanlarca yapılan kazı çalışmaları ve incelemeler sonucu kadın cansız bedeninin bulunduğu çukurun hemen yanında bir insana ait diş kemiklerine rastlandı. Bu bölgede araştırmalarını sürdüren ekipler, kadın cansız bedeninin yakınında bir de erkek cesedinin olduğunu tespit etti.

ALTINA ODUN KONULUP, YAKILMIŞ

Orta yaşlardaki iki kişinin yakıldıkları sırada hayatta olmadıkları, cansız bedenlerin altına odun konulup üstlerine de yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Savcılık, cesetlerin kimlere ait olduğunu, fail ya da failleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

* Haberin görseli 2015 yılındaki olaya ilişkin DHA tarafından servis edilmiştir.