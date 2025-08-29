Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Bursa, Denizli, Hatay yangınlarında son durum nedir, yangın söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı, sürüyor mu?

        Bursa, Denizli ve Hatay orman yangınlarında son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı?

        Dün üç şehirde daha orman yangını çıktı. Hatay, Denizli ve Bursa'da art arda çıkan yangınlarla ilgili son durum merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre; Hatay'daki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Denizli'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı fakat soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bursa'daki orman yangını ise halen devam ediyor. İşte 29 Ağustos 2025 Cuma günü Bursa, Hatay ve Denizli'deki orman yangınlarına dair son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:38 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:41
        1

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Hatay, Denizli ve Bursa'da peş peşe çıkan orman yangınlarında son durum paylaşıldı. Buna göre; Hatay'daki yangın kontrol altına alındığı öğrenilirken, Denizli'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Bursa'daki orman yangını ise sürüyor. İşte, 29 Ağustos 2025 Cuma Bursa, Hatay ve Denizli orman yangını detayları ve son durum...

        2

        HATAY'DA ORMAN YANGINI

        Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda 28 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi ara verildi.

        3

        HATAY YANGININDA SON DURUM NEDİR?

        Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        4

        DENİZLİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

        Denizlinin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydının Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Çatak Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede Aydının Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesine kadar ulaştı.

        Yangına orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

        Yangının küçük bir ormanlık alanda başladığı, daha sonra rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

        5

        BURSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Alevler, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık ile Koyunhisar mahalleleri arasındaki ormanlık alandan yükselmeye başladı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu.

        6

        SON DURUM NEDİR?

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevler, ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken, Bursa-Bilecik yolu ise trafiğe kapatıldı. Rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.

        Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.

        7

        Bursa Valiliği Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir."

