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FLASHİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bursa'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda şu ana kadar 95 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.BURSA-DHADHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-11-07 07:42:28



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